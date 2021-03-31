В Челябинске водитель на Mercedes врезался в такси. Пострадала женщина

По предварительным данным, водитель Mercedes в момент аварии мог быть пьян. Фото: управление по обеспечению жизнедеятельности мэрии Челябинска
Авария произошла сегодня, 31 марта, в три часа ночи на улице Тимирязева в Челябинске. Столкнулись две легковушки — Mercedes и Kia Rio с логотипами такси «Яндекс». После удара автомобиль немецкого производства вылетел на тротуар и снес ограждения.
Как сообщили в управлении по обеспечению жизнедеятельности мэрии, на место происшествия выезжали сотрудники скорой помощи и ГИБДД, а также городские спасатели. В ходе ДТП пострадала 47-летняя женщина, которая находилась за рулем такси. Ее с открытым переломом голени госпитализировали в больницу.
В управлении по обеспечению жизнедеятельности мэрии также уточнили, что водитель Mercedes в момент аварии мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.
Состояние обеих машин после ДТП. Фото: управление по обеспечению жизнедеятельности мэрии Челябинска
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