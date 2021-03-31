Жителя Екатеринбурга осудят в Челябинской области за взятку начальнику ГИБДД

Житель Екатеринбурга пытался вручить взятку в размере 16 тыс. рублей Фото: Анастасия Осипова

В Челябинской области суд в Пласте рассмотрит уголовное дело по существу в отношении жителя Екатеринбурга, который пытался дать деньги начальнику ГИБДД за оформление аварии. Мужчина обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

По данным следствия, житель Екатеринбурга пытался передать взятку в размере 16 тыс. рублей начальнику ГИБДД Пластовского района. За эту сумму мужчина хотел незаконным путем оформить аварию со своим участием. А уже с полученными документами намеревался обратиться в страховую компанию, чтобы добиться выплаты. Однако начальник ГИБДД участвовать в коррупции не стал.

— Сотрудник полиции оказался от денег и сообщил о преступлении руководству, после чего преступные действия подозреваемого были зафиксированы, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Сейчас житель Екатеринбурга находится в СИЗО. Там он пробудет до 16 мая.

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