«Инвитро» запускает количественное тестирование на IgG антитела к SARS-CoV-2

«Инвитро», одна из ведущих частных российских компаний в сфере лабораторной диагностики и медицинских услуг, сообщает о запуске нового продукта — количественного теста на IgG антитела к спайковому (S) белку SARS-CoV-2. Количественный тест для определения специфических иммуноглобулинов класса G позволяет не только установить наличие иммунного ответа к вирусу SARS-CoV-2, но и оценить напряженность иммунитета против COVID-19, отслеживая динамику уровня антител в крови с течением времени. Новый тест станет доступен 3 апреля во всех медицинских офисах «Инвитро» в России. Срок выполнения исследования составит до двух рабочих дней без учета дня взятия биоматериала. Стоимость нового теста в Челябинске — 1190 рублей.

Оценка динамики уровня IgG антител к S-белку SARS-CoV-2 позволяет определить, насколько меняется устойчивость иммунного ответа к вирусу с течением времени.

Защитный иммунитет может сформироваться в результате вакцинации препаратами на основе S-белка (Спутник-V, Гам-КОВИД-Вак и др.) или после перенесенного заболевания COVID-19, даже если инфекция протекала бессимптомно. Согласно временным методическим рекомендациям МЗ РФ, при оценке напряженности поствакцинального иммунитета рекомендуется определение антител к рецептор-связывающему домену S-белка SARS-CoV-2 (анти-RBD антител) *.

О чем свидетельствует положительный результат теста?

Положительный результат количественного теста ** на определение уровня IgG-антител к S-белку указывает на вероятное наличие нейтрализующих антител и определенной защиты от повторного инфицирования. Однако в настоящее время не существует разработанных международных стандартов, утвержденных тест-систем или порогов, рекомендуемых для подтверждения наличия иммунитета против SARS-CoV-2.

Для чего проходить тестирование?

Оценка уровня IgG-антител к SARS-CoV-2 позволяет определить вероятный иммунный статус человека по отношению к этому вирусу и установить факт инфицирования в прошлом, даже если инфекция протекала бессимптомно.

Кроме того, большинство зарегистрированных и разрабатываемых вакцин против SARS-CoV-2 нацелено на антитела к S-белку. Количественное определение IgG-антител к S-белку (RBD) вируса SARS-CoV-2 может быть информативным методом оценки динамики иммунного ответа на вакцинацию такими препаратами (в частности, для оценки ответа на применение вакцины Гам-КОВИД-Вак — «Спутник V»).

Комментирует Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь»:

— Можно выделить три основных показания к проведению количественного теста на IgG антитела к спайковому (S) белку SARS-CoV-2. Во-первых, этот тест необходим для уточнения инфекции COVID-19 и ее осложнений в дополнение к ПЦР-тестам. Во-вторых, тест информативен для оценки наличия и уровня специфических антител к SARS-CoV-2 после перенесенного заболевания. В-третьих, данный тест необходим для контроля изменений уровня IgG антител после вакцинации, что очень важно для оценки эпидемиологической обстановки.

* Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Версия 10 (08.02.2021).

** Интерпретация результатов исследований содержит информацию для лечащего врача и не является диагнозом.

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