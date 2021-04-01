Контейнерная площадка — зона вне сезона. Кто несет ответственность за чистоту?

На Южный Урал пришла долгожданная весна. А с приходом тепла вернулись и сезонные проблемы: вместо снежного покрова дворы, улицы и контейнерные площадки оказались под слоем прошлогоднего мусора. Ветер разносит отходы, оказавшиеся на земле, а жители справедливо возмущаются. Ведь беспорядок не только портит эстетический вид городского пространства, но и представляет вполне реальную санитарную угрозу. Также в весенний период водители мусоровозов ежедневно сталкиваются с ситуацией, когда выемка ТКО невозможна: баки оказываются заблокированы — еще нерастаявшим снегом или неподметенным мусором. Указанные факторы затрудняют возможность перемещения контейнеров от площадки до мусоровоза. А попытки рабочих все-таки обслужить КП, могут привести к поломке колес накопителей. Кто же обязан следить за порядком и устранением этих проблем?

В соответствии с федеральным законодательством и СанПиН, контейнерные площадки — зона ответственности их собственников, к числу которых не относится ЦКС. В нормативных документах четко прописаны обязанности и алгоритмы работы регионального оператора. Так, регоператор отвечает за регулярную и своевременную очистку накопителей от отходов и их транспортировку на полигон. Однако убирать прилегающую территорию, собирать мусор вдоль проездов, обочин или за пределами мест погрузки компания не обязана. Вопросы о качестве уборки в местах накопления отходов и на прилегающих к ним территориях необходимо адресовать в обслуживающие эти объекты инстанции.

Центр коммунального сервиса напоминает об ответственности за содержание мест накопления ТКО не только коммунальным службам, но и всем южноуральцам. Чтобы в наших дворах царил порядок, достаточно соблюдать простые правила: не мусорить, уважать окружающих, исполнять свои обязанности. В случае, если нарушен график вывоза ТКО, граждане могут сообщить об этом по номеру горячей линии: 8-351-200-33-83 или написать обращение через форму обратной связи на сайте компании.

Заранее благодарим за помощь! Вместе сделаем Южный Урал чистым и процветающим!

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