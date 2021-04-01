В Челябинске на две недели приостановят движение трамваев по улице Российской

Движение возобновят 15 апреля. Фото: Андрей АБРАМОВ

Сегодня, 1 апреля, в 22 часа закроют трамвайное движение по улице Российской от улицы Труда до проспекта Победы. Это связано с прокладкой коммуникаций при реконструкции Ленинградского моста — сообщили в мэрии.

Работы будут идти в районе пересечения улиц Российской и Победы. Движение возобновят 15 апреля в 22 часа.

— Для удобства пассажиров будет запущен вагон-челнок, который сможет доставлять людей, ожидающих трамвай между улицами Труда и Российская в обоих направлениях, — сообщили в администрации Челябинска.

Также будет ограничено движение остального транспорта в районе дома Российская, 32, которое продлится до 19 мая.

Напомним, Ленинградский мост полностью закроют в мае. Как сообщила мэр города Наталья Котова, завершить реконструкцию планируют в сентябре 2022 года. Минимизировать риски заторов поможет развязка на Братьев Кашириных.

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