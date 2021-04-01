Верю — не верю: Челябинская область удивляет своими мобильными привычками

На Южном Урале живет больше сов, чем жаворонков. К такому выводу пришли связисты, когда проанализировали мобильную активность абонентов. Утренним чатам и звонкам в регионе предпочитают вечерние беседы и общение в мессенджерах. Причем, мужчины Челябинской области догнали женщин по коммуникабельности. Особенно разговорчивы жители по понедельникам, а в воскресенье — больше молчат, уходя в онлайн.

Что из перечисленных фактов миф, а что реальность? В Международный день смеха аналитики МегаФона поделились необычными данными о мобильной жизни абонентов. С помощью инструментов BigData специалисты проанализировали обезличенную информацию пользователей и обнаружили интересные данные, сравните их со своими предпочтениями:

Самый популярный день для общения — понедельник

Именно первый день недели предпочитают абоненты МегаФона. Меньше всего челябинцы созваниваются в воскресенье. Интересно, что пик голосовой активности на Южном Урале приходится на 19.00, что вполне очевидно: у городского населения подходит к концу рабочий день.

Пусть говорят: челябинские мужчины стали словоохотливее

По статистике, женщины в два раза разговорчивее мужчин. Они произносят около 20 тысяч слов в день, в то время как сильной половине человечества для общения достаточно 7-10 тысяч слов в сутки. Но, не спешите делать выводы. По данным МегаФона, в Челябинской области мужчины проводят за телефонными беседами практически столько же времени, что и дамы. В среднем за сутки в этом году мужчины говорят по мобильному всего на 3 минуты меньше, чем женщины. При этом, сильный пол лидирует и по онлайн-общению. В интернете мужчины Южного Урала тратят на 7% больше трафика.

Мобильные «совы» обошли «жаворонков»

Согласно опросам ФОМ, 37% россиян считают себя «жаворонками», а «совами» — 45%. Абоненты МегаФона общероссийский тренд подтверждают. По данным связистов, судя по мобильным биоритмам пользователей в Челябинской области также больше сов, чем жаворонков. Вечером количество звонков, как и интернет-сессий, чатов в WhatsApp в сети оператора возрастает по сравнению с утренними часами. Так, голосовое общение ночных пернатых увеличивается в среднем на 3%, а вот выходы в глобальную сеть на 16%.

— То, что еще вчера могло показаться мифом — сегодня стало частью нашей жизни. Изменились технологии, инструменты общения, а вместе с ними и наши привычки. Совы или мобильные жаворонки, мужчины или женщины, пользователи Android или iOS, жители севера или более южных территорий — независимо от индивидуальных биоритмов все наши пользователи не представляют своей жизни без гаджетов и скоростного мобильного интернета и это не первоапрельская шутка, а реалии современной жизни, — резюмировали аналитики МегаФона.

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