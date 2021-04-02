Аналитики выяснили, где челябинцы проводят свободное время

Эксперты МТС изучили цифровую активность челябинцев в дни весенних каникул в популярных местах отдыха в период весенних каникул учащихся по традиционной системе и системе «Пять-один» с 15 марта по 1 апреля 2021 года*. Основными точками притяжения семей с детьми и подростков прошедшей и текущей неделях стали торговые центры города.

Поздняя весна заставила юных южноуральцев и их родителей организовывать досуг в каникулы в закрытых помещениях. Об этом говорит рост интернет-активности в торговых центрах, музеях и выставочных залах, спортивных сооружениях — на крытом катке «Уральская молния» и центрах скалолазания. Однако пик роста абонентской активности в Челябинске пришелся на торгово-развлекательные центры с кинотеатрами, фудкортами, игровыми площадками и развлекательными зонами.

Так, в ТОП-3 самых интернет-активных ТРК Челябинска во время весенних каникул вошли «Алмаз», «Родник» и «Космос» — там мобильный трафик в среднем вырос на 25%, 20% и 15% соответственно по сравнению с первой половиной марта. Цифровая активность абонентов стала набирать обороты ближе к среде, 24 марта, и продолжила расти к выходным. В ТРК «Алмаз» и ТРК «Космос» периоды пиковой интернет-активности приходились на время проведения вакцинации от коронавируса 27 и 28 марта — это говорит о том, что, стоя в очереди, челябинцы продолжали активно пользоваться онлайн-сервисами.

Для того, чтобы южноуральцы пользовались стабильным мобильным интернетом на высоких скоростях внутри торговых центров МТС усиливает связь с помощью indoor-покрытия. Недавно компания завершила строительство indoor-сети сотовой связи в торгово-развлекательных комплексах «Космос» и «Урал» в Челябинске. Это позволило посетителям и работникам торговых центров пользоваться стабильным мобильным интернетом на высоких скоростях в любом месте ТЦ — в торговых залах, подсобных, административно-бытовых помещениях, парковках.

По словам Андрея Березного, директора МТС в Челябинской области, компания развивает сеть по всему региону, в том числе в популярных местах отдыха и внутри крупных нежилых зданий с массивными перекрытиями — среди них торговые центры и офисные здания, отели, или, например, промышленные площадки. Так, для комфорта посетителей и работников торговых комплексов, а также бизнес центров, компания уже реализовала множество проектов по улучшению сети внутри помещений. Среди таких сооружений, где МТС уже запустила indoor-покрытие ТРК «Алмаз» и «Родник», офисные центры «Бовид» и «Випр», а также в гостиницы «Видгоф» и Radisson Blu. Стабильное высокоскоростное подключение к интернету позволяет внедрять в работу умные технологии, которые помогают сокращать издержки на эксплуатацию помещений и оборудования. В этом им помогут умные системы управления вентиляцией и освещением, умные парковки и многое другое.

*Анализ обезличенных данных абонентов МТС проводился с помощью Big Data.