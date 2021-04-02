В иномарке, взорвавшейся в Ленинском районе Челябинска, находился полицейский

По словам жителей, машина рванула, когда водитель садился в нее. Фото: Типичный Челябинск/vk.com

Водителем автомобиля Mitsubishi Lancer, взорвавшегося на Барбюса, 3, оказался участковый. Полицейский получил ожоги. Травмы оказались не тяжелые, сейчас он лечится дома. Об этом сообщили КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В полицейском главке не связывают случившееся с профессиональной деятельностью пострадавшего. По предварительным данным, причиной ЧП стало неисправность газового оборудования.

— Произошел несчастный случай, от этого никто не застрахован, — добавили в ГУ МВД.

Напомним, ЧП произошло в десятом часу вечера 31 марта. По словам очевидцев, на место быстро приехали силовики и оцепили покореженный автомобиль. К утру машину уже увезли, об инциденте напоминали только разлетевшиеся стекла.

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