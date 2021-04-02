В Челябинске стало больше баков для раздельного сбора отходов

На контейнерных площадках в поселке Шершни появились баки для сбора вторичного сырья. Специальные емкости под пластик, металл, бумагу и стекло установлены Управлением экологии города Челябинска. Контейнеры можно отличить по ярким наклейкам. Остальные баки на площадках не имеют маркировки и предназначены для сбора смешанных несортированных отходов.

Для организации раздельного сбора отходов (РСО) в Шершнях региональный оператор выстроил новую логистику. Места накопления ТКО в поселке будут обслуживать два типа мусоровозов. Одни машины будут забирать смешанные отходы, другие — собранное в отдельные баки сырье.

Главная задача, которая решается за счет внедрения раздельного сбора — уменьшение объемов мусора, который направляется на захоронение. Поэтому жителям предлагается складировать вторичные ресурсы в отдельные баки. ЦКС призывает не скидывать в емкости для вторсырья смешанные отходы, ведь загрязненные материалы сложнее вернуть во вторичный оборот. А значит какая-то их часть, в итоге, будет непригодна к переработке и этот мусор придется направить на захоронение.

Отметим, что поселок Шершни — не первая городская локация, в которой внедряется РСО. С 2020 год ЦКС совместно с управляющими компаниями и администрацией Челябинска реализует подобный проект в микрорайонах «Парковый-2» и «АкадемРиверсайд», где также установлены отдельные емкости для сбора бумаги, пластика, стекла и металла.

Подобная работа ведется и в городе Южноуральске, где уже все площадки оборудованы баками для сбора вторичных ресурсов. Также в текущем году при поддержке ЦКС сетчатые накопители для сбора макулатуры появились в Карабаше. Инициированный администрацией Карабаша проект ведет компания «ЭкоСтар» (подрядчик ЦКС по вывозу ТКО). Подобная совместная работа ведется в городе Златоусте, где также организован сбор макулатуры в отдельные емкости.

Переговоры о внедрении раздельного сбора ТКО в текущем году ведутся и с Администрацией города Копейска.

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