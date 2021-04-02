Компенсация за опасный труд: в Челябинской области бывшим спасателям положены выплаты

-. Фото: gubernator74.ru

В Челябинской области бывший спасатель сотрудник региональных аварийно-спасательных служб, получил первую ежемесячную выплату. Еще пять человек оформляют документы.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, мера социальной поддержки введена впервые решением губернатора Алексея Текслера.

Отныне сумма в 12,5 тыс руб. положена оставившим непростую работу по состоянию здоровья раньше наступления пенсионного возраста.

Определены критерии для назначения ежемесячной выплаты.

Во-первых, срок работы в штате спасательной службы – не менее 15 лет. Во-вторых, достижение получателем 40-летнего возраста. В-третьих, человек должен быть признан негодным к работе спасателя по состоянию здоровья.

Напомним, что сегодня сотрудники региональных аварийно-спасательных служб, в отличие от аттестованных спасателей МЧС России, выходят на пенсию в 65 лет.

Новые меры поддержки очень нужны тем, чья работа опасна, требует огромных физических и психологических затрат, постоянного поддержания уровня квалификации и мастерства.

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