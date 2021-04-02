На ярмарке «АгроПродЭкспо» челябинцы могут принять участие в благотворительном марафоне

Приобрести фермерские продукты и поучаствовать в благотворительном марафоне помощи тяжелобольным детям регионального фонда «Родная» смогут посетители региональной ярмарки «АгроПродЭкспо», открывшейся 1 апреля в челябинском Дворце спорта «Юность». Мероприятие проходит в соответствии с Постановлением Губернатора Челябинской области о выставочно-конгрессной деятельности, при поддержке областного министерства сельского хозяйства, администрации г. Челябинска и Союза женщин Челябинской области.

На выставке продовольствия представлено почти пятьдесят компаний Челябинской, Свердловской, Ростовской, Волгоградской, Курганской областей, Алтайского края, Башкирии, Удмуртии.Выставка открывает двери на рынок региона новым производителям, дает возможность наладить активный сбыт фермерам.Увидеть живую перепелку, попробовать маринованные перепелиные яйца и майонез из свежих яиц на выставке можно благодаря фермерскому хозяйству «Сосновская перепелочка» Сергея Литвинова из Сосновского района.

О том, как появилось хозяйство, рассказала Ангелина Литвинова:

— Около 5 лет назад мы взяли одну семью: четыре перепелочки и одного петушка. Живности раньше не было в доме. И вот когда они стали нестись, настолько это было интересно. Сейчас у нас большой птичник. Также есть брудерник, где маленьких птенцов рассаживаем. Есть полупромышленный инкубатор. Главная особенность выращивания — соблюдение режима питания, освещения, температурного и санитарного. Мы реализуем продукцию по заявкам, также есть сообщество в вайбере. В этом году хотим принять участие в конкурсе и получить грант.

Вместе с фермерами на одной площадке — крупные предприятия и представители других регионов. ООО «Элит» — компания из Самарской области — в этом году открыла свой первый фирменный магазин мясной продукции на рынке «Привоз». «Рынок в Челябинске, конечно, заполнен мясной переработкой, — рассказывает представитель Екатерина Капнова. — Но надеемся найти свою нишу, потому что у вас очень отзывчивый покупатель, а у нас очень хорошая продукция».

Также на ярмарке можно приобрести саженцы и промышленные товары: текстиль, одежду, посуду.