Стало известно, когда в Челябинской области откроются лагеря для школьников

На Южном Урале снизилась заболеваемость, поэтому власти приняли решение открыть летние лагеря для детей

Власти Челябинской области начали подготовку к летнему оздоровительному сезону. Первый вице-губернатор региона Ирина Гехт рассказала, что лагеря в этом году откроются уже 26 мая.

— Летнюю оздоровительную кампанию в этом году мы планируем начать в штатном режиме, в настоящий момент уже проводится вся необходимая подготовительная работа, — сообщила Ирина Гехт.

Самыми первыми начнут свою работу следующие летние лагеря: «Солнечная поляна» в Челябинске, «Лесная сказка» в Пластовском районе, «Еланчик» (ЧТПЗ), «Синегорье» в Миассе, «Звездный» в Аргаяшском районе и «Горный ручеек» в Магнитогорске.

Хотя летние лагеря и открыли в этом году, однако меры Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавируса в них соблюдаться будут.

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