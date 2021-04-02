Власти Челябинска рассказали, что будут делать со скандально известной дорогой в Чурилово

В конце марта из-за таяния снега у жителей микрорайона Чурилово окончательно лопнуло терпение. Фото: Александр Жуков / vk.com

Жители микрорайона Чурилово решили забросать жалобами мэрию Челябинска о плохом состоянии дороги возле дома №2 по улице Эльтонская. Призыв об этом 27 марта опубликовали в местном паблике во «Вконтакте».

Именно после этого поста в соцсетях в мэрию начали сыпаться жалобы. Скриншот: «Квартал у озера | группа жителей Чурилово» / vk.com

Фото: Александр Жуков / vk.com

Фото: Александр Жуков / vk.com

Мэрия Челябинска уже отреагировала на большое количество поступивших жалоб. Для решения возникшего вопроса сегодня, 2 апреля, была организована встреча с жителями микрорайона.

— В ходе встречи было решено обязать компании-застройщиков и управляющие компании выполнить санитарную очистку прилегающих территорий от строительного и бытового мусора, а также выполнить работы по отсыпке дороги, подходов и подъездов к многоквартирным домам по улице 2-ая Эльтонская от улицы Трашутина до Первого озера, — сообщили в мэрии города.

Фото: мэрия Челябинска

Фото: мэрия Челябинска

Помимо этого, администрация Челябинска обязала компании ежесезонно (кроме зимы) выполнять работы по выравниванию полотна и подсыпке проблемного участка дороги. Также совместно с жителями микрорайона они должны будут определить места по установке площадки для выгула собак.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru