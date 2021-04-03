«Будто над головой разбивают яйцо»: челябинцы раскритиковали новую подсветку памятника Курчатову

По замыслу авторов, оранжевый цвет ассоциируется с солнцем и неиссякаемой энергией атома. Фото: КДХ

Жители Челябинска раскритиковали новую подсветку памятника Курчатова. Ярко-желтый цвет в белом круге напоминает яйцо.

— Хотели как лучше, а получилось, как будто над головой Курчатова разбивают яйцо, — написали администраторы публика «Изнанка Челябинска».

— А первое апреля закончилось? Или это настоящая новость? — негодует в комментариях Григорий Шевченко. — Кому в голову пришло это яйцо засветить?

— В смысле новая подсветка? Старая же шикарная была! — пишет Анастасия Пережогина.

Кто-то вспомнил про Пасху, кто-то про яйца судьбы. Некоторые даже сравнили получившееся с оком Саурона из «Властелина колец». А вот как объясняют это авторы:

— Теплая цветовая температура заливающей подсветки композиции, лаконично сочетаясь с оранжевым цветом ядра, подчеркивает фактуру и цвет нешлифованного гранита, из которого высечена фигура Курчатова и пилоны за его спиной. Оранжевый цвет ассоциируется с солнцем и неиссякаемой энергией, которая скрыта в атомном ядре, — говорит представитель подрядной организации Галина Кузык.

В комитете дорожного хозяйства даже заявили, что все согласовывалось со скульптором, создавшем памятник, Вардкесом Авакяном.

— Игорь Курчатов своей фигурой защищает город от силы атомного ядра, — описывает идею композиции Вардкес Авакян. — Признателен сотрудникам фирмы «Уралсветмаш» за отлично выполненное световое оформление памятника Игорю Курчатову, которое помогает восприятию художественного замысла автора.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru