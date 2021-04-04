В Челябинской области локомотив сошел с рельсов железной дороги

Фото: Уральская транспортная прокуратура
Накануне в 23:45 на станции Муслюмово в Кунашакском районе Челябинской области с рельсов сошел локомотив. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. По данным ведомства, сошла одна колесная пара, а в результате происшествия обошлось без пострадавших.
— По данному факту Челябинская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, — рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.
Предварительной причиной инцидента считается ненадлежащее содержание железнодорожного полотна, но на данный момент оно восстановлено. В результате происшествия задержек в движении поездов не было.
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