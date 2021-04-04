Погода в Челябинске на неделю 5-11 апреля: потеплеет до +14

В Челябинске ожидается потепление Фото: Кирилл САДЫКОВ

Погода в Челябинске на неделю 5-11 апреля обещает быть теплой. По данным регионального гидрометцентра, в понедельник утром ожидается мокрый снег, а к середине дня воздух прогреется до +6 градусов. Правда, ночь на вторник будет прохладная — 2 градуса ниже нуля, однако со вторника по пятницу температура воздуха днем будет держаться в районе +8 градусов.

Особенно потеплеет на выходных, 10 и 11 апреля: синоптики прогнозируют +12 и +14 градусов в субботу и воскресенье соответственно. По ночам температура воздуха составит 1-2 градуса выше нуля. Что касается осадков, то небольшие дожди ожидаются в среду и четверг, 7 и 8 апреля.

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