МЧС предупредило жителей Челябинской области о сильном ветре 5 апреля

Ветер может усилиться до 20 м/с
ГУ МЧС России по Челябинской области предупредило южноуральцев о сильном ветре 5 апреля. Жители региона получили соответствующие сообщения на мобильные телефоны.
— 5 апреля на территории Челябинской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с, — сообщает МЧС.
При этом синоптики прогнозируют улучшение погоды в течение грядущей недели. На следующих выходных в Челябинской области ожидается потепление до +14 градусов.
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