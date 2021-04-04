МЧС предупредило жителей Челябинской области о сильном ветре 5 апреля

Ветер может усилиться до 20 м/с

ГУ МЧС России по Челябинской области предупредило южноуральцев о сильном ветре 5 апреля. Жители региона получили соответствующие сообщения на мобильные телефоны.

— 5 апреля на территории Челябинской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с, — сообщает МЧС.

При этом синоптики прогнозируют улучшение погоды в течение грядущей недели. На следующих выходных в Челябинской области ожидается потепление до +14 градусов.

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