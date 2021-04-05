Чтобы выявить новых зараженных, ежедневно делается несколько тысяч тестов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 5 апреля 2021 составило 57 271 (+ 122 новых). За прошедшие сутки выписан 161 человек. Всего ковид победили 51 472 человека.

На лечении остаются 3366 больных. За прошедшие сутки умерли 10 человек: 8 от COVID-19 и двое от других причин.

В Минувшие выходные прошла вакцинация в ТРК.

— 1130 человек провакцинировали от коронавирусной инфекции 3 и 4 апреля в торгово-развлекательных комплексах Челябинска, Магнитогорска, Миасса. Медицинские бригады отмечают активность жителей и положительные отзывы о вакцинации, а также организации работы прививочных пунктов в ТРК, — рассказали в пресс-службе минздрава Челябинской области.

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Челябинской области читайте в нашем обзоре.

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