Врачи продолжают бороться с пандемией
Фото: Кирилл САДЫКОВ
По данным Министерства здравоохранения Челябинской области, в регионе с начала пандемии зафиксировано 57 149 случаев COVID-19, а за прошедшие сутки вирус нашли еще у 123 южноуральцев. При этом выздоровел 182 человека, а всего болезнь перебороли уже 51 311 жителей региона. В больничных палатах под наблюдением специалистов остаются 3 415 пациентов.
Инфографика: коронавирус74.рф
Не обошлось и без летальных исходов. За прошедшие сутки в регионе умерли еще 7 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. 6 из них скончались от самого вируса, а у одного ковид был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам.
Инфографика: yandex.ru/covid19/stat
ВАКЦИНАЦИЯ В ТРК
4 апреля проходила очередная вакцинация в ТРК Челябинской области. На этот раз южноуральцы воспользовались возможностью сделать прививку в Миассе, а именно в ТРК «Слон» и в Магнитогорске — медики работали в ТРК «Континент» и «Гостиный двор». Что касается Челябинска, то здесь прививки делали 3 апреля в торговых центрах «Алмаз», «Космос», «Горки» и «Куба».
Раньше в ТРЦ можно было сдать и анализ на ПЦР, однако теперь эта услуга доступна только в медицинских учреждениях. В минздраве объяснили это тем, что попросту упал спрос — сейчас больше востребована вакцинация.
ОТМЕНА КОВИДНЫХ ВЫПЛАТ
В Челябинской области с 1 апреля отменили льготы, которые вводились в период пандемии. Теперь семьи, где есть дети до 8 лет, останутся без выплат. Помимо этого, малый и средний бизнес не сможет претендовать на кредиты, которые выдавались тем, у кого упали доходы. Более подробно об изменениях читайте в нашем материале.
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