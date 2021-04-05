Челябинский нацпарк «Таганай» будут патрулировать дроны с тепловизорами

Пока квадрокоптеры ждут наступления тепла. Фото: Таганай News/t.me

Приближается лето, а вместе с ним и пожароопасный сезон. Для патрулирования территории нацпарка «Таганай» подготовили два квардрокоптера с тепловизорами.

— Теперь возгорание можно будет обнаружить буквально в зародыше — по повышению температуры. И незамедлительно взяться за ликвидацию, — рассказали в пресс-службе национального парка.

В арсенале специалистов «Таганая» есть и обычные дроны, а также техника и различный инвентарь: ранцевые огнетушители, мотопомпы, воздуходувки, резервуары для воды.

Напомним, общая площадь национального парка «Таганай» составляет 568 кв. км. Протяженность с юга на север 52 км., с запада на восток от 10 до 15 км.

Недавно челябинский лыжник, сотрудник «Спортивного города» Михаил Щелконогов решил на себе испытать «таганайский маршрут». В одиночку. Без спецподготовки. На одном энтузиазме... Как все прошло читайте в нашем материале.

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