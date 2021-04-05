Челябинский облсуд отказался выпускать из СИЗО директора компании депутата гордумы под залог в 5 млн рублей

Иван Окольников подозревается в мошенничестве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня Челябинский областной суд оставил в СИЗО директора компаний «Заповедник» и «ЮжУралБТИ» Ивана Окольникова, подозреваемого в мошенничестве. Защита просила изменить меру пресечения на домашний арест или запрет определенных действий, даже предложила в качестве залога 5 млн рублей, но апелляцию не удовлетворили.

— Суд оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 23 марта 2021 года. Данным судебным актом обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражей на два месяца, то есть 22 мая 2021 года, — уточнили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Напомним, в отношении Ивана Окольникова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Поводом для дела стали результаты проверки КСП Челябинской области — выяснилось, что Окольников похитил земельный участок стоимостью более 115 млн рублей. Сначала он его арендовал от лица компании «Заповедник», а затем оформил на себя, выкупив его по льготной стоимости у муниципалитета, без законных оснований. Учредителем компании «Заповедник» является депутат гордумы Виталий Рыльских.

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