Власти Челябинска рассказали, когда сделают дороги в Чурилово, Парковом и Ленинском

Так выглядит улица 2-я Эльтонская в Чурилово. Фото: cheladmin.ru

Мэр Наталья Котова поторопила подчиненных с проектированием дорог на трех проблемных участках. Это микрорайон Парковый (улицы Мусы Джалиля, Бейвеля, Маршала Чуйкова и Хариса Юсупова), Ленинский район (улицы Агалакова и Гранитная) и микрорайон Чурилово (2-я и 3-я Эльтонская, а также улицы Линейная и Самохина).

Как доложил на аппаратном совещании замглавы города по городскому хозяйству Максим Куляшов, проекты будут получены в конце сентября. Работы начнутся в 2022-2023 годах.

— Почему мы сейчас получаем проектные решения по тем улицам, о которых мы говорим? Почему мы только сейчас сосредоточились на Парковом, Чурилово, Агалакова и Гранитной? Почему не смогли сделать этого раньше? — поинтересовалась мэр Наталья Котова. — Меня не устраивают сроки контрактов по проектированию до 30 сентября, надо ускориться, так как губернатор Алексей Текслер требует заключить все дорожные контракты на 2022 год до сентября. Поработайте, чтобы получить контракты раньше.

На вопрос, почему это делается только сейчас Куляшов ответил, что не было проектных решений по строительству и реконструкции.

— Само проектирование сдерживается тем, что земельные участки находятся в собственности физлиц и застройщиков. Проводим большую работу по изъятию земельных участков, — отметил он.

Чтобы уйти от порочной практики, когда сначала строиться микрорайон, продаются квартиры, а потом когда-нибудь строят дороги, власти предложили застройщикам проектировать подъездные дороги и передавать проект для включения в федеральные программы.

Что касается этого года, то в Чурилово закатают в асфальт улицу Конструктора Духова. По программе «Стимул» отремонтируют проспект Героя России Евгения Родионова от улицы Татищева до Академика Макеева и улицу Макеева от 250-летия Челябинска до Родионова. Также сделают дорогу по улице Наркома Малышева от Университетской набережной до Братьев Кашириных.

На 2022 год получили положительное заключение госэкспертизы и подали заявку на включение в программу «Стимул» улицы Академика Макеева от Родионова до Комсомольского проспекта, Комсомольский от Татищева до Макеева, а также Чичерина от Университетской набережной до Патоличева.

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