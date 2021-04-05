Может обрушиться еще больше: в Челябинске ограничили движения возле огромной ямы на Куйбышева

Фото: «Регион-74 | Челябинск»/vk.com
Яма диаметром несколько метров на улице Куйбышева образовалась из-за провала коллектора, прилегающей к проезжей части. Сети принадлежат МУП ПОВВ.
— Комитетом дорожного хозяйства ограничено движение по одной полосе, есть вероятность, что участок разрушения может быть больше, — уточнили в пресс-службе администрации Челябинска.
Напомним, сегодня утром жители Челябинска заметили огромную яму, образовавшуюся из-за размыва грунта. Внешне она вполне себе походит на полноценный карьер.
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