Может обрушиться еще больше: в Челябинске ограничили движения возле огромной ямы на Куйбышева

Фото: «Регион-74 | Челябинск»/vk.com

Яма диаметром несколько метров на улице Куйбышева образовалась из-за провала коллектора, прилегающей к проезжей части. Сети принадлежат МУП ПОВВ.

— Комитетом дорожного хозяйства ограничено движение по одной полосе, есть вероятность, что участок разрушения может быть больше, — уточнили в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, сегодня утром жители Челябинска заметили огромную яму, образовавшуюся из-за размыва грунта. Внешне она вполне себе походит на полноценный карьер.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru