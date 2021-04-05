Кредитная карта Челиндбанка: новые категории повышенного кэшбэка

В преддверии дачного сезона Челиндбанк предлагает своим клиентам повышенный кэшбэк по кредитной карте за покупки в категории «садовые принадлежности». Акция действует с 1 апреля по 11 июня 2021 года.

Кредитная карта выдается и обслуживается бесплатно. Помимо сезонного предложения, начисляется регулярный кэшбэк за покупки в категориях:

• 5% — общественный транспорт и такси;

• 2% — аптеки, медицинские центры, спорттовары;

• 1% — другие покупки.

Льготный период по кредитной карте составляет до 55 дней. Кэшбэк начисляется рублями в конце расчетного периода и может быть потрачен на дальнейшие покупки.

Узнать подробные условия и заказать консультацию можно на сайте.

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