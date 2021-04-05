Выброшены балки и кирпичи: новый собственник исторического здания на улице Труда начал ремонт без согласования

Собственнику выдали предписание прекратить работы. Фото: Госкомитет охраны ОКН Челябинской области

Новый собственник исторического здания на перекрестке улиц Свободы и Труда, известного как Дом купца Каширина, начал ремонт без согласования. На фотографиях, опубликованных Госкомитетом охраны объектов культурного наследия — старые кирпичи и перекрытия, которые выбросили во двор.

— Работы ведутся без разрешения и без лицензии на ремонт таких объектов, — заявили в Госкомитете. — На собственника объекта будут составлены протоколы об административных правонарушениях.

Несколько лет назад здесь хотели сделать трактир. Фото предоставлено Юрием Латышевым

Пока владельцу выдано предписание о незамедлительной приостановке всех работ.

Как пояснил корреспонденту КП-Челябинск, краевед Юрий Латышев, собственник — ООО «ТехноПлаза» — решил сделать ремонт. Госкомитет сказал, какие документы надо собрать, но владелец поспешил начать работы без разрешения.

Дом купца Каширина (Труда, 75/Свободы, 16) — выявленный объект культурного наследия (конец 1860-х — начало 1870-х). По данным историков, в начале 1860-х участок был куплен переехавшим на жительство в город бывшим крепостным крестьянином Николаем Кашириным. Вскоре он вошел в состав челябинского купечества и к 1868 году стал купцом 1-й гильдии.

— В мае 2016 года главный архитектор Николай Ющенко на одном из заседаний общественной палаты радостно сообщил, что нашелся инвестор (то ли Уфы, то ли из Москвы), который готов превратить бывшую усадьбу Николая Каширина в шикарный трактир с гаражом для проката ретро-автомобилей. Увы, радость была преждевременной. Инвестор исчез, — рассказал Юрий Латышев.

В справочнике Весновского «Весь Челябинск и его окрестности» за 1909 г. говорилось, что в доме Каширина расположено казначейство. Фото: arhistrazh.livejournal.com

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