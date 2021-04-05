В Челябинске первого мая ограничат движение из-за салюта

Согласно данным с портала Госзакупок, продолжительность салюта должна составить не менее 15 минут
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске 1 мая ограничат движение на пяти участках улиц из-за салюта в честь Праздника Весны и Труда. В связи с этим автомобилистам придется искать объездные пути.
— На набережной реки Миасс 1 мая состоится фейерверк в честь Праздника Весны и Труда. В этот день будет действовать ограничение движения с 21-00 до 23-00 часов, — сообщили в управлении транспорта Челябинска.
Так, ограничения будут действовать на следующих участках дорог:
— по проспекту Ленина от Свердловского проспекта до улицы Цвиллинга;
— по Свердловскому проспекту от проспекта Ленина до проспекта Победы;
— по улице Труда от улицы Российской до улицы Энгельса;
— по улице Братьев Кашириных от улицы Российской до улицы Краснознаменной;
— по улице Кирова от проспекта Победы до улицы Труда.
Напомним, в прошлом году Челябинску присвоили звание «Город трудовой доблести». В честь этого 1 мая каждый год теперь будут проводить салюты.
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