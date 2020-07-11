2020-07-11T10:12:24+03:00
Общество

Текслер заложил первый камень будущей стелы «Город трудовой доблести»

Она появится на Аллее Славы
Владимир КАЦ
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Алексей Текслер и Наталья Котова заложили первый камень будущей стелыАлексей Текслер и Наталья Котова заложили первый камень будущей стелыФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Сегодня, 11 июля, в 11 часов началась церемония заложения первого камня на месте, где воздвигнут стелу в честь присвоения Челябинску звания «Город трудовой доблести».

Губернатор региона Алексей Текслер вместе с мэром Натальей Котовой заложил первый камень на Алее Славы.

Напомним, на днях челябинцы выбрали место, где воздвигнут памятник. Всего было предложено 3 вариант: сквер около ЮУрГУ, Площадь Павших революционеров и Аллея Славы. За последний вариант проголосовали 703 человека (48%).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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