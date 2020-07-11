Текслер заложил первый камень будущей стелы «Город трудовой доблести»
Сегодня, 11 июля, в 11 часов началась церемония заложения первого камня на месте, где воздвигнут стелу в честь присвоения Челябинску звания «Город трудовой доблести».
Губернатор региона Алексей Текслер вместе с мэром Натальей Котовой заложил первый камень на Алее Славы.
Напомним, на днях челябинцы выбрали место, где воздвигнут памятник. Всего было предложено 3 вариант: сквер около ЮУрГУ, Площадь Павших революционеров и Аллея Славы. За последний вариант проголосовали 703 человека (48%).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU