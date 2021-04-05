Во время пожара в здании бывшего общежития в Челябинской области пострадали двое детей

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Пожар произошел сегодня утром, 5 апреля, в Кыштыме Челябинской области. Огнем охватило жилой дом по улице Юлии Ичевой, где раньше находилось общежитие. На место происшествия вызвали сотрудников МЧС.

— По прибытию первых подразделений основные усилия были направлены на эвакуацию и спасение людей, а также проверку комнат и защиту путей эвакуации, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. — Из опасной зоны при помощи специальных спасательных комплектов, позволяющих дышать в задымленном помещении, спасено 9 жильцов, из них 6 детей. Самостоятельно из здания эвакуировались 12 человек.

Во время пожара пострадали двое детей. Они отравились угарным газом и были доставлены в городскую больницу. Возраст одного из пострадавших составляет 11 лет, а другого — 3 года.

Сейчас во всех причинах и обстоятельствах пожара разбираются сотрудники отдела дознания.

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