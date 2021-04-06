На Южном Урале прошел региональный чемпионат по ловле на блесну со льда

В минувшие выходные на озере Увильды прошел чемпионат Челябинской области по ловле на блесну со льда, с присвоением разрядов до КМС. В чемпионате приняло участие 14 команд (по три спортсмена) из Челябинской и Свердловской области, а также Республики Башкортостан. Борьба на льду разгорелась между 42 участниками из которых МС-6, КМС-13, 1р-7, 2р-5, 3р и б/р 11 человек.

Погода, наверное, никогда не бывает благосклонна к спортсменам и соревнованиям по рыболовному спорту. Так было и в этот раз. Оттепель за день до состязания, и Увильды покрылись слоем воды в 20 см, а под ней — лед 80-90 см. Ходить по такому покрытию крайне затруднительно. Но на турнир собрались сильные спортсмены, для которых, чтобы скрестить удочки, погода не помеха.

В течении двух дней по шесть часов спортсмены ловили окуня и щуку на льду.

Номинация БИГ-ФИШ (BIG-FISH) досталась Скочигорову Андрею, который поймал щучку весом 395гр. 30см.

1 личное место — Скочигоров Андрей (КМС) — 12955гр;

2 личное место — Мещерских Иван (2разр) — 12433гр;

3 личное место — Косенков Антон (КМС) — 12460гр;

1 командное место — «НоНеймс» — 36104гр;

2 командное место — «СпецКранСервис» — 33343гр;

3 командное место — «Легион» — 31792гр.

Рыба отдана в приют для животных «Котопес». Четвероногие хвостатые друзья очень благодарны.

Кроме кубков, медалей, грамот и разрядов от Министерство спорта Челябинской области , победители были поощрены призами от спонсоров.

Партнерский материал.