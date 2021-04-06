Криминала нет: СК проверяет, почему умерла женщина в бассейне «Строитель»

Женщину пытались реанимировать 30 минут. Фото: Бассейн "Строитель" г. Челябинск/vk.com

Следственный комитет по Челябинской области проводит доследственную проверку по факту гибели 64-летней женщины, чье тело нашли вчера, 5 апреля, в бассейне «Строитель».

— При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено, — пояснил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Он добавил, что, по предварительным данным, во время плавания у женщины произошел инсульт. Медики спасти ее не смогли. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства.

Как рассказали КП-Челябинск в пресс-службе Горздрава, до приезда скорой медработник бассейна делали ей сердечно-легочную реанимацию.

— Поступил сигнал: потеря сознания, утопление. Прибывшие медики 30 минут пытались реанимировать женщину, также проводя сердечно-легочную реанимацию. Спасти пациентку не удалось, — прокомментировали в управлении здравоохранения города.

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