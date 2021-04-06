Челябинцев приглашают на бесплатную сайкл-тренировку для поддержки проекта «Едем вместе»

В четверг, 8 апреля, в 17:00 в фитнес-клубе «Норма» в рамках благотворительного проекта «Едем вместе» пройдет сайкл тренировка.

Ее проведет сертифицированный инструктор по сайкл направлению Оксана Максимова.

Оксана — универсальный инструктор силовых программ, в спорте более 15 лет, КМС по пауэрлифтингу в весовой категории до 52 кг, действующая спортсменка, победитель чемпионатов Азии и России.

Тренировка для участников бесплатная, главное — усерднее крутить педали.

Все километры, накрученные участниками тренировки, пойдут в зачет сбора средств на приобретение специальных тренажеров детям с ДЦП.

— Вместо велосипедов вас ждут новейшие велотренажеры, а взамен городского шума машин — динамичная и зажигательная музыка. Сегодня сайклинг — это увлекательная, энергозатратная и по-настоящему живая тренировка, где пот льет градом, эмоции бьют ключом, а в зале царит дух здорового соперничества. Никакого сравнения с обычной скучной тренировкой! — говорят организаторы акции. — Крутить педали вместе с другими «гонщиками» гораздо веселее, чем в гордом одиночестве. Занятие ведет опытный тренер, который корректирует и направляет, задает настроение и темп занятия. Сам процесс длится до 40 минут: именно этого времени достаточно, чтобы запустить в организме мощные процессы жиросжигания.

Когда: 8 апреля 2021

Время: 17.00

Место: фитнес-клуб «Норма» (г.Челябинск, ул.Кирова, 27, ТК «Набережный»).

Узнать дополнительную информацию и записаться на тренировку можно по телефону: +7 908 056 47 32.

СПРАВКА КП

Сайклинг — очень эффективный вид тренировок: он «качает» и сердце, и мышцы.

Основное его назначение — это тренировка сердечно-сосудистой системы. Пульс достигает высоких показателей, кровообращение ускоряется, сердечная мышца и сосуды укрепляются.

Ошибочно думать, что на велотренажерах «качаются» только ноги и спина. Благодаря наклонам корпуса и изменению положения таза на сидении сайкла, а также изменению настроек велотренажера можно проработать разные группы мышц.

А еще сайкл тренировки — это мощный процесс сжигания жиров. Если вы задаетесь вопросом, поможет ли сайклинг похудеть, ответ положительный. Сайклинг настолько энергозатратен, что даже на малоинтенсивном занятии сжигается до 500 ккал. Так что тренировка сайклинга идеально подойдет тем, кто мечтает избавиться от лишнего веса. Максимальная эффективность процесса сайклинга достигается при регулярном режиме тренировок: от 2 до 4 занятий в неделю.