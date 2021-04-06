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Происшествия6 апреля 2021 9:46

В Челябинской области на 1,2 млн рублей оштрафовали бизнесмена за взятку таможеннику

Предприниматель пытался ввезти 70 тысяч пар контрафактной обуви
АННА ВОЛКОВААННА ВОЛКОВА
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Бизнесмен из Кыргызстана пытался дать взятку, чтобы ему вернули задержанные грузовики с обувью. Фото: Челябинская таможня

Предпринимателя из Кыргызстана оштрафовали на 1,2 млн рублей за взятку, которую он пытался дать сотруднику Челябинской таможни, чтобы тот пропустил грузовики с контрафактной обувью. Об этом сообщили в ведомстве.

— Летом 2020 года в Троицком районе сотрудники мобильной группы Челябинской таможни задержали несколько транспортных средств. Грузовики перемещали из Республики Казахстан на территорию России более 70 тыс. пар контрафактной и немаркированной обуви, — рассказал первый заместитель начальника Челябинской таможни Эдуард Туранов.

Пытаясь вернуть товар, владелец груза предложил взятку должностному лицу. Суд признал его виновным за дачу взятки в крупном размере и назначил штраф 1,2 млн рублей.

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