На пакет с младенцем наткнулись дети: в СК рассказали подробности шокирующей находки в Челябинской области

Пакет с младенцем нашли трое местных ребят Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пакет с телом новорожденной девочки нашли дети, которые играли на пустыре, заваленном шифером и строительным мусором в поселке Мирный Челябинской области. В следственном отделе села Миасское КП-Челябинск рассказали подробности.

— Пакет обнаружили трое детей. Рассказали о находке маме одного из ребят. Та уже вызвала полицию, — рассказал КП-Челябинск следователь СКР Павел Лапшин.

Он пояснил, что заброшенный пустырь находится посреди жилых зданий — на нем набросан строительный мусор, шифер, а от самого здания — остался только остов.

Сейчас следователи проводят вскрытие, чтобы выяснить, родилась ли малышка уже мертвой или погибла по другим причинам. Параллельно ищут мать, которая ее родила.

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