Южноуральцы опробовали формат видеоконференций в библиотеках

Согласно общероссийским опросам, в каждой второй компании есть сотрудники, перешедшие во время пандемии на дистанционную работу. Южноуральский бизнес также наращивает объемы фриланса. Это подтверждают аналитики МегаФона, они зафиксировали повышенный интерес компаний и госучреждений к проведению вебинаров и видеоконференций. Только за последние два месяца число подключений к этим сервисам в Челябинской области выросло в пять раз. И что самое интересное — формат видеоконференций особенно полюбили в местных библиотеках.

Впервые наибольший рост спроса к таким онлайн-форматам связисты стали отмечать с начала периода самоизоляции — в марте 2020 года. По словам директора по работе с корпоративными клиентами МегаФона на Урале Инны Смирновой, в настоящее время ежемесячный объем подключений к услугам «Вебинар» и «Видеоконференция» сохраняется на уровне показателей марта-апреля 2020 года.

По статистике МегаФона, в Челябинской области также, как и в соседней Курганской клиенты чаще проводят видеоконференции, чем вебинары. Больше других в нашем регионе такой формат подключают компании крупного бизнеса в сфере услуг, розничной торговли, медицины, строительства и библиотеки. Такой выбор эксперты объясняют тем, что формат общения на видеоконференциях более узкий — до 100 участников. В то время как вебинары предполагают аудиторию до тысячи человек.

— Онлайн-мероприятия стали основной площадкой для встреч с коллегами и поиска клиентов. Особенно популярен формат проведения тренингов или семинаров для сотрудников. Организовать этот процесс можно без дополнительного оборудования и программного обеспечения, понадобится только браузер и доступ в интернет. При этом, слушатели могут подключиться к такому мероприятию с любого устройства. Организаторам же мы предлагаем бесплатный тестовый период услуги — в течение семь дней, — рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона на Урале Инна Смирнова.

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