В челябинском микрорайоне появились космические граффити

В этом году исполняется 60 лет с момента полета Юрия Гагарина в космос. Фото: Тимур Абдуллаев/vk.com

В микрорайоне «Парковый-2» Челябинска появились граффити в честь Великой Победы и 60-летия полета Юрия Гагарина в космос. Снимками поделился челябинский художник Тимур Абдуллаев.

— Мы живем в стране Победителей!, — написал Тимур Абдуллаев на своей странице во «ВКонтакте».

Еще одно граффити - к 9 Мая. Фото: Тимур Абдуллаев/vk.com

Он добавил, что роспись была сделана по просьбе управляющей компании.

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