Кузнец из Челябинской области воссоздал дракона из мультфильма «Мулан»

Работа над драконом еще не завершена окончательно. По словам автора, нужно сделать реалистичными глаза и совершить покраску. Фото: Денис Ростовцев

В Златоусте Челябинской области создали металлическую копию дракона из известного мультфильма «Мулан». Автором работы является кузнец-самоучка Денис Ростовцев. Он планирует показывать статую на выставках и ярмарках.

— У меня ушло 7 дней на создание дракона. Это будет каминный набор. На кончиках крыльев есть завитки, они будут удерживать кочергу и совок, – отметил Денис Ростовцев.

Фото: Денис Ростовцев

При создании дракона кузнец уделил особое внимание чешуе. Чтобы она получилась реалистичной, Денис использовал металлические круги размером чуть больше пятирублевой монеты. Всего было задействовано 330 таких деталей.

Фото: Денис Ростовцев

Фото: Денис Ростовцев

— Работа еще не завершена. Мне надо закончить покраску и заказать материалы для создания глаз, — подчеркнул создатель дракона.

А это уже другой дракон, который ранее делал тот же автор. Фото: Денис Ростовцев

Отметим, что работы Дениса Ростовцева привлекают внимание общественности уже не в первый раз. Ранее он создал шинкователь капусты из старой стиральной машины.

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