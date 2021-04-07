Челябинский школьник выступит на чемпионате России по авиамоделированию в составе сборной региона

Фото: robo74.ru

3 апреля в Чебаркуле прошло Первенство и Чемпионат по авиамодельному спорту в классе моделей S, где приняли участие более 30 школьников региона. Не обошлось и без участников из Челябинска — региональный центр технического творчества представляли Максим Латкин, Никита Сторожкин и Ксения Истомина.

— Нашей команде выпала честь открыть первенство и запустить первыми в небо ракету. И именно наш показательный полет стал ориентиром для других команд, — рассказал Александр Щуров.

Соревнования для челябинцев прошли успешно, и они привезли два призовых места: «бронзу» забрал Максим Латкин, а «серебро» — Ксения Истомина. Более того, Максим Латкин стал членом сборной Челябинской области, и теперь будет представлять Южный Урал на чемпионате России.

По словам главного судьи соревнований Ирины Грязевой, участие и победа в соревнованиях такого уровня будут учитываться при поступлении в вузы. Некоторые авиамоделисты уже воспользовались этим и учатся в МГУ им. М.В. Ломоносова, УрГУПС и ЮУрГУ.

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