«Уралэнергосбыт» и Сбербанк запустили опцию передачи показаний по отоплению и ГВС

Теперь передать показания приборов учета отопления и горячего водоснабжения клиенты АО «УСТЭК-Челябинск» смогут при оплате соответствующей услуги в Сбербанке. Сообщить показания приборов учета можно оператору в любом из отделений банка либо ввести их в специальное окно при оплате через банкомат или приложение «Сбербанк Онлайн». Комиссия с плательщика не взимается.

ООО «Уралэнергосбыт» напоминает, что для корректности расчетов передавать показания приборов учета нужно ежемесячно до 25 числа (включительно). Прием показаний через сервисы Сбербанка возможен только одновременно с проведением оплаты (любой минимальной суммы, которая будет зачислена на счет ресурсоснабжающей организации).

Андрей Святых, директор по работе с клиентами ООО «Уралэнергосбыт»:

— Нам было важно сохранить для клиентов возможность передавать показания и производить оплату за тепловую энергию без комиссии, через привычные, удобные и безопасные каналы. Поэтому, в интересах наших потребителей, мы ищем новые решения и наращиваем взаимодействие с крупнейшим банком страны, обладающим самой разветвленной сетью офисов и терминалов.

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:

— Все сервисы Сбера направлены на то, чтобы быть полезными и удобными для клиентов, как при обращении в банк, так и при дистанционном обслуживании. Возможность передать показания приборов учета при оплате коммунальных услуг — еще один шаг, который сделает жизнь челябинцев комфортнее. Новая опция помогает клиентам оптимизировать процесс оплаты отопления и горячего водоснабжения и, соответственно, сохранить время и деньги наших клиентов.

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