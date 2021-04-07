Сотрудники УФСБ по Челябинской области изымают документы в управлении ЖКХ Златоуста

Мэрия готова предоставить все документы Фото: Иван МАКЕЕВ

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области проводят выемку документов в управлении ЖКХ Златоуста. Информацию об этом КП-Челябинск подтвердил советник мэра города Алексей Коновалов.

— В 09:00 сотрудники ФСБ появились в администрации и приступили к изъятию документов, — рассказал КП-Челябинск Алексей Коновалов. — Мы оказываем помощь, мэр Максим Пекарский в курсе ситуации. Мы настроены на то, чтобы не покрывать кого-либо, а наоборот, оказать помощь и предоставить все документы.

Что именно понадобилось силовикам в документах управления ЖКХ Златоуста, пока неизвестно.

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