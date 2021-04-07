В Челябинской области сдержат цены на хлеб за счет выплаты новых субсидий

Минсельхоз Челябинской области объявил отбор получателей субсидии на компенсацию части затрат предприятиям мукомольной и хлебопекарной промышленности. Субсидии из федерального и областного бюджета выплачиваются впервые в связи с необходимостью сдерживания цен на муку и хлебобулочные изделия, что позволит обеспечить доступность основных видов продукции для населения.

Общий объем субсидий региональным производителям муки на закупку продовольственной пшеницы составит 224,6 млн рублей, а предприятиям хлебопекарной промышленности на производство и реализацию хлебобулочных изделий недлительного срока хранения (менее 5 суток) — 34,5 млн рублей.

Порядок выплаты субсидий предусматривает ежемесячное возмещение расходов, при этом получатели субсидий — мукомолы — берут на себя обязательства не повышать отпускные цены на муку, — хлебопеки — среднюю цену на хлеб и хлебобулочные изделия по отношению к предыдущему месяцу. Отбор осуществляется с 9 апреля по 11 мая путем запроса предложений с учетом очередности поступления заявок.

Учитывая срок объявления отбора, первая компенсация будет предоставлена на расходы за период с 1 января 2021 года. Субсидия мукомольным предприятиям компенсирует 50% превышения текущей закупочной цены на продовольственную пшеницу над среднемесячной ценой за последние три года. Субсидия предприятиям хлебопекарной промышленности предоставляется из расчета 2000 рублей на одну тонну реализованного хлеба и хлебобулочных изделий.

Соответствующие постановления Правительства Челябинской области (№119-П и №120-П от 31.03.2021 года) опубликованы на официальном сайте Минсельхоза Челябинской области в разделе «Объявления об отборе получателей и выплате субсидий».