Андрей Барышев исполнил мечту семилетней Дарины

Дарина Морданова из многодетной семьи. Она давно мечтала об электросамокате. И вот ее мечта осуществилась — в первый день апреля в гости к девочке вместе с руководителем Ассоциации многодетных семей «МногоНас» Татьяной Окунь пришли общественники — представители движения «Соцгород».

— Благодарю «Соцгород» и лично Андрея Викторовича Барышева за то, что исполнил мечту Дарины. Чудеса случаются не только на Новый год! 39 ребятишек из нашей организации участвовали в акции «Снеговики-добряки». Мы долго искали Дарине подарок, а когда нашли — встал финансовый вопрос. Решили обратиться в «Соцгород» к Андрею Барышеву. И он откликнулся. Здорово, когда есть такие друзья! — говорит Татьяна Окунь.