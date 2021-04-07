В Челябинске до 30 апреля ограничили движение по улице Труда

Автомобилистам рекомендуют заранее перепланировать маршрут Фото: cheladmin.ru

В Челябинске до 30 апреля ограничили движение на улице Труда. Об этом сообщает городская администрация. Речь идет об участке дороги от улицы Пушкина до улицы Свободы.

Причина, по которой перекроют проезд, кроется в ремонте труб. Подрядчик, компания «Гарантстрой», будет проводить работу по присоединению к водоснабжению и водоотведению, поэтому автомобилистам стоит пересмотреть свой маршрут на ближайший месяц.

А потом наступит 1 мая, и дороги снова перекроют, но в этот раз всего лишь на пару часов. Такие меры примут в связи с праздничным салютом, а какие конкретно участки дорог будут недоступны, читайте в нашем материале.

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