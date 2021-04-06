Из-за салюта 1 мая в центре Челябинска на два часа перекроют движение

Салют пройдет на набережной реки Миасс Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Управление городского транспорта Челябинска объявило об ограничении движения 1 мая сразу на пяти участках улиц. Введенные меры связаны с салютом, который состоится вечером в центре города.

— На набережной реки Миасс 1 мая состоится фейерверк в честь Праздника Весны и Труда. В этот день будет действовать ограничение движения с 21-00 до 23-00 часов, — сообщили в управлении транспорта Челябинска.

Водителям автомобилей придется заранее планировать свой маршрут, а также учитывать ограничения. Так, 1 мая будут перекрыты следующие участки дорог:

— по проспекту Ленина от Свердловского проспекта до улицы Цвиллинга;

— по Свердловскому проспекту от проспекта Ленина до проспекта Победы;

— по улице Труда от улицы Российской до улицы Энгельса;

— по улице Братьев Кашириных от улицы Российской до улицы Краснознаменной;

— по улице Кирова от проспекта Победы до улицы Труда.

Напомним, в прошлом году Челябинску присвоили звание «Город трудовой доблести». В честь этого тогда 1 мая состоялся салют.

Инфографика: Сергей ЗВЕРЕВ

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