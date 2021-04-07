Аэропорт Челябинска эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Аэропорт проверяют спецслужбы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Аэропорт имени Курчатова в Челябинске снова «заминировали». Всех сотрудников и пассажиров пришлось эвакуировать. На территории воздушной гавани уже работают силовики. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе самого аэропорта.

— Поступило сообщение о бомбе. Сейчас проводятся оперативные мероприятия. Сотрудники и посетители аэропорта были эвакуированы в срочном порядке, — сообщили в пресс-службе челябинского аэропорта.

Из-за проверок задержаны два самолета. Один из них должен был вылететь в Сочи, а другой — в Новосибирск. Также сейчас решается вопрос об отправлении рейса Москва — Челябинск на дополнительный аэродром.

Аэропорт имени Курчатова «минируют» не в первый раз. Летом прошлого года сообщения о бомбах поступали больше пяти раз. На территории воздушной гавани тогда проводились проверки, а рейсы задерживались на непродолжительное время.

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