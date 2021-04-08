В Челябинске открылась первая в России мультимедийная выставка о разведчике Исхаке Ахмерове

Посетители могут увидеть уникальные архивные документы и фото, а также мультимедийную книгу по обнаружению шпионов среди нас. Фото: Исторический парк «Россия – Моя история»

К 120-летию со дня рождения советского разведчика Исхака Ахмерова в Челябинске открылась мультмедийная выставка «Герой невидимой войны». Посетители могут увидеть уникальные архивные документы и фото, а также мультимедийную книгу по обнаружению шпионов среди нас. Выставка стала первым подобным проектом, посвященным Ахмерову в России. В скором времени ее планируют посетить родственники разведчика.

— «Герой невидимой войны» — это очень глубокая и интересная история для людей взрослых, интересующихся историей, но, с другой стороны, наши специалисты сделали ее понятной, игровой, с интригой, и она будет однозначно интересна также нашим юным посетителям» — говорит директор Дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области Диана Малышева.

Памятник Ахмерову установлен возле Дворца пионеров и школьников. Фото: Сергей СОТНИКОВ

Выставка «Герой невидимой войны» проходит в историческом парке «Россия — Моя история» по адресу ул. Труда, 183. Она продлится с 7 апреля по 7 мая. Стоимость билетов и время работы можно узнать по телефону: +7 (351) 217-70-77.

СПРАВКА «КП»

Исхак Ахмеров родился в 1901 году в Троицке. За годы службы он:

— убедил США вступить в войну с Японией и уберег СССР от ядерных бомб;

— возглавлял нелегальную советскую резидентуру в США;

— сэкономил миллиарды бюджетных денег, добыв информацию о разработках ядерного оружия;

— служил в Турции, Китае и Бухарской республике;

— владел английским, турецким, французским языками.

Подробнее об этом легендарном человеке читайте в нашем материале.

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