Акция для участников ВЭД в Челиндбанке: бесплатное открытие расчетного счета в иностранной валюте

Банк предлагает клиентам бесплатное открытие расчетного счета в иностранной валюте и специальные условия обслуживания счета.

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» проводит акцию для клиентов, занимающихся внешнеэкономической деятельностью.

В период действия акции юридические лица и индивидуальные предприниматели могут бесплатно открыть в Банке расчетный счет в иностранной валюте и обслуживать данный счет по специальному тарифному плану «ВЭД».

Участники акции получают также дополнительные бонусы:

• бесплатное открытие одного расчетного счета в рублях РФ;

• бесплатное подключение к/переход на СДБО «Челиндбанк-Бизнес» с уровнем безопасности «Стандартный» (предоставление одного защищенного хранилища электронных ключей USB-токен) либо подключение к СДБО «Челиндбанк-Бизнес» с ключом облачной подписи.

Срок действия тарифного плана «ВЭД» в рамках акции — 12 месяцев с даты открытия расчетного счета в иностранной валюте.

Онлайн-заявку можно подать на сайте.

Узнать подробные условия акции.

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК». Генеральная лицензия Банка России №485 от 04.12.2015г.

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