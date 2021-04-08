Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 8 апреля 2021 составляет 57 631 человек. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области за сутки коронавирус подтвердился у 119 человек, школьников среди них нет. Такие данные дает региональный минздрав. Всего в регионе на 8 апреля зафиксировано 57 631 случай COVID-19.

Накануне выздоровели 148 человек. В больницах под наблюдением специалистов остаются 3288 пациентов. С начала пандемии ковид победили 51 881 южноуралец.

За прошедшие сутки умерли 10 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. 7 из них скончались от самого вируса, а у троих он стал сопутствующим диагнозом, смерть наступила по другим причинам.

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