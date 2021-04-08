РЖД возвращает летний поезд из Челябинска в Новороссийск

В этом году должно быть больше выбора, где можно отдохнуть летом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эпидобстановка по коронавирусу стабилизируется, люди, соскучившиеся по путешествиям, раскупают железнодорожные билеты. Поэтому РЖД начинает возвращать в график движения сезонные поезда до курортов. Так, с 12 июня возвращается поезд №455/456 Челябинск — Новороссийск. Он будет курсировать по 29 августа.

Кроме того, ранее мы сообщали, что РЖД запустит дополнительные поезда из Челябинска в Москву. Курсировать они будут в апреле и в мае.

В РЖД напоминают, в поездах дальнего следования и в пригородных поездах принимаются противоэпидемические меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы проходят обязательную санобработку. Вагоны убираются чаще, с дезинфицирующими средствами. Все современные вагоны оснащены устройствами, обеззараживающими воздух.

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