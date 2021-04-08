В Челябинске пройдет Георгиевский спортивно-патриотический фестиваль

8 мая 2021 года в целях развития детско-юношеского спорта, патриотизма и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, посвященный Дню памяти великомученика Георгия Победоносца и в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне состоится IV Георгиевский спортивно-патриотический фестиваль.
Фестиваль проводится по благословению митрополита Челябинского и Миасского Григория, при поддержке Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала и Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области.
Организаторами фестиваля выступает Автономная Некоммерческая Организация «Культурно-просветительский центр возрождения и развития традиционных семейных ценностей «Наследие», Отдел по делам молодежи Челябинской епархии и спортивные общественные организации Челябинской области.
В программе фестиваля предусмотрены соревнования по:
— гиревому спорту,
— многоборью ГТО,
— воркауту ,
— стронгфиту,
— Георгиевскому жиму,
— армрестлингу,
— каратэ.
Помимо этого гостей и участников Фестиваля ждут лазертаг и электронный тир, творческие мастер-классы и выступления творческих коллективов, аквагрим, интерактив для взрослых и детей, показательные выступления на спортивных площадках.
Почетным гостем Фестиваля станет Михаил Кокляев, в специальной фотозоне все желающие смогут сделать памятные снимки с легендарным спортсменом.
Поддержку мероприятию оказывает ООО «Чистая вода».
Принять участия в Фестивале смогут и любители, и профессионалы.
На праздник можно приходить целыми семьями: каждый найдет увлечение по своим интересам.
Дата: 8 мая 2021 год.
Начало регистрации в 11:00, начало фестиваля в 12:00.
Место проведения мероприятия: г.Челябинск, ул.Энгельса, 22 (Легкоатлетический манеж УралГУФК).
Вход свободный!
По вопросам спонсорства и участия звонить по тел. 89227501177 (Соловьянова Наталья).