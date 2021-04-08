В Челябинске пройдет Георгиевский спортивно-патриотический фестиваль

8 мая 2021 года в целях развития детско-юношеского спорта, патриотизма и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, посвященный Дню памяти великомученика Георгия Победоносца и в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне состоится IV Георгиевский спортивно-патриотический фестиваль.

Фестиваль проводится по благословению митрополита Челябинского и Миасского Григория, при поддержке Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала и Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области.

Организаторами фестиваля выступает Автономная Некоммерческая Организация «Культурно-просветительский центр возрождения и развития традиционных семейных ценностей «Наследие», Отдел по делам молодежи Челябинской епархии и спортивные общественные организации Челябинской области.

В программе фестиваля предусмотрены соревнования по:

— гиревому спорту,

— многоборью ГТО,

— воркауту ,

— стронгфиту,

— Георгиевскому жиму,

— армрестлингу,

— каратэ.

Помимо этого гостей и участников Фестиваля ждут лазертаг и электронный тир, творческие мастер-классы и выступления творческих коллективов, аквагрим, интерактив для взрослых и детей, показательные выступления на спортивных площадках.

Почетным гостем Фестиваля станет Михаил Кокляев, в специальной фотозоне все желающие смогут сделать памятные снимки с легендарным спортсменом.

Поддержку мероприятию оказывает ООО «Чистая вода».

Принять участия в Фестивале смогут и любители, и профессионалы.

На праздник можно приходить целыми семьями: каждый найдет увлечение по своим интересам.

Дата: 8 мая 2021 год.

Начало регистрации в 11:00, начало фестиваля в 12:00.

Место проведения мероприятия: г.Челябинск, ул.Энгельса, 22 (Легкоатлетический манеж УралГУФК).

Вход свободный!

По вопросам спонсорства и участия звонить по тел. 89227501177 (Соловьянова Наталья).