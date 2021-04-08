«Единственный путь»: под Челябинском размыло автомобильный мост в поселок

В поселке Ужевка Сосновского района затопило автомобильный мост, соединяющий его с другим поселком Рощино. Из-за этого Ужевка оказалась оторвана от большой дороги, а его жителям приходится преодолевать путь из поселка «вплавь».

По словам местных жителей, мост затапливает каждую весну. Причиной этому являются не только паводки, но и малая проходимость установленных труб. Администрация поселка Рощино перекрыла мост ограничительными лентами и строительным мусором, однако, в качестве решения проблемы предлагает «ждать, когда утихнет паводок».

В комментариях к посту «Подслушано в Рощино» власти поселения перечисляют причины бедствия, забыв изменить при этом нынешний год затопления. Жители в ответ иронизируют и указывают на то, что «администрация просто копирует старый текст без изменения».

Активисты партии «Родина» приехали к мосту, чтобы лично убедиться в невозможности проезда к Ужевке. Проходящие дожди лишь усугубляют положение и отдаляют возобновление движения по нему.

— Времена меняются, с ними меняются работники администрации, а проблемы остаются те же, что и восемнадцать лет назад. Сам мост был построен по личной инициативе местного депутата, и даже такой подарок не могут уберечь. За 18 лет можно было придумать решение проблемы, но, видимо, проблема целого поселка не может заставить местные власти работать, — комментирует лидер челябинской «Родины» Сергей Смышляев.

Сейчас партийцы готовят обращение Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру и министру дорожного хозяйства и транспорта региона Алексею Нечаеву, а также в прокуратуру региона с целью разобраться с многолетней проблемой Сосновского района.

— Если власти так заинтересованы в личном рейтинге перед выборами в Госдуму — пожалуйста, вот отличная возможность показать реальную работу и по-настоящему помочь жителям. Это оценят гораздо больше, чем обещания на вывесках и баннерах, — говорит политик.